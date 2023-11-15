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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Журанков: «Муравьева катается, побеждает – но почему-то в этом году я магии не ощущаю. У Валиевой магия есть»

«Мне нравится, как она выглядит на льду, как катается. Все время вспоминаю её прошлую произвольную, «Ромео и Джульетта».

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