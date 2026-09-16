Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Путин считает участие в выборах ответом для желающих ослабить страну

Путин считает участие в выборах ответом для желающих ослабить страну

Выборы депутатов Госдумы пройдут 18–20 сентября. Всего россияне выберут 450 депутатов. По словам Путина, участие в выборах станет ответом тем, кто хочет ослабить РоссиюВладимир Путин (Фото: Администрация Президента России) Президент России Владимир Путин назвал участие в выборах ответом желающим ослабить страну.

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