Захарова обвинила украинцев в торговле вещами убитых российских солдат

МОСКВА, 21 февраля, ФедералПресс. Украинские нацисты и представители Киева приторговывают вещами погибших российских военных, в том числе их личными документами, Россия не оставит это без ответа, заявила представитель МИД страны Мария Захарова.
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