Не уберег Владислава, бросил жену, потерял связь с падчерицей. За что винит себя Борис Галкин

Артист известен не только театральными ролями и киноработами, но и режиссерскими постановками. А еще мы знаем Бориса Сергеевича как папу Владислава Галкина, потому что назвать его отчимом не поворачивается язык.
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