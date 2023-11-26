Синнер о трех матчболах, отыгранных у Джоковича: «После таких геймов ты заряжаешься энергией, начинается моральный подъем»

Он обыграл серба в полуфинале Кубка Дэвиса – 6:2, 2:6, 7:5. – Днем вы сыграли матч жизни? Что вы чувствовали по ходу него? – Матч жизни? Не знаю, но, конечно, он очень, очень важен.