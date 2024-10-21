В Грузии рассказали о возможном трехдневном конфликте с Россией

Войну с Россией предлагали начать экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили, утверждает основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили, 21 октября об этом он рассказал в интервью телеканалу «Имеди».
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