В Грузии рассказали о возможном трехдневном конфликте с Россией

Войну с Россией предлагали начать экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили, утверждает основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили, 21 октября об этом он рассказал в интервью телеканалу «Имеди».