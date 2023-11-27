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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Китай накопил внушительные запасы нефти, готовясь к обострению ситуации на Ближнем Востоке

Китай накопил внушительные запасы нефти, готовясь к обострению ситуации на Ближнем Востоке

Китай накопил большие запасы нефти из опасений обострения ситуации вокруг Израиля. При этом большое значение для Пекина имеет свобода судоходства через Ормузский пролив, поскольку треть переправляемой по нему нефти идет в КНР.

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