Расчеты гаубиц «Мста-Б» Воздушно-десантных войск уничтожили скопление живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области

После получения данных по цели, артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие – 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б» и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив скопление живой силы ВСУ.
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