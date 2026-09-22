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Прекрасные птицы: объявлены победители фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2026

Прекрасные птицы: объявлены победители фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2026

Северная олуша словно солнечный луч прорывается сквозь воду у побережья Шотландии. Главный приз конкурса и первое место в номинации «Птицы в окружающей среде» / © Henley Spiers / Bird Photographer of the Year В этом году фотографы со всего мира представили на конкурс более 24 000 снимков, претендуя на главный приз в размере 3 000 фунтов стерлингов (около 340 000 рублей).

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