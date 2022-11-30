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В ЛНР задержан пособник СБУ, сливавший данные о русских военных

В ЛНР задержан пособник СБУ, сливавший данные о русских военных

Мужчина рассказал, как осуществлял передачу данных и признал свою вину.В силовых структурах ЛНР сообщили о задержании мужчины, сливавшего сотрудникам Службы безопасности Украины важную информацию военного характера, пишет агентство РИА Новости.

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