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Буцкая предложила запустить в России программу патронажа женщин после родов

Буцкая предложила запустить в России программу патронажа женщин после родов

В России необходимо запустить программу послеродового патронажа женщин. Об этом в интервью ТАСС сообщила первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

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