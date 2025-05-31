Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедшие на сторону России, уничтожают технику Североатлантического альянса (НАТО) у Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР).
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