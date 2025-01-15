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Перри о Драйзайтле: «Однажды он сказал, что он художник, и это правда. Эта мысль никогда меня не покинет»

Немецкий нападающий «Эдмонтона» набрал 64 (31+33) очка в текущем сезоне НХЛ и занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги.

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