Анастасия Ракова рассказала о старте в Москве программы по подготовке школьников к выпускным экзаменам с пробных ЕГЭ

Второй год московских одиннадцатиклассников готовят к единым госэкзаменам по новой программе. В декабре стартовал важный этап подготовки: начались пробные экзамены – единые городские контрольные работы в формате ЕГЭ по школьным предметам, которые дети выбирают для сдачи.