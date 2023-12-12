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Анастасия Ракова рассказала о старте в Москве программы по подготовке школьников к выпускным экзаменам с пробных ЕГЭ

Анастасия Ракова рассказала о старте в Москве программы по подготовке школьников к выпускным экзаменам с пробных ЕГЭ

Второй год московских одиннадцатиклассников готовят к единым госэкзаменам по новой программе. В декабре стартовал важный этап подготовки: начались пробные экзамены – единые городские контрольные работы в формате ЕГЭ по школьным предметам, которые дети выбирают для сдачи.

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