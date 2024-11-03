Минниханов подписал меморандум о сотрудничестве с AAOIFI в Бахрейне

В ходе рабочего визита в Бахрейн Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между Организацией по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) и Центральным банком Российской Федерации.
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