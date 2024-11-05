В Челябинске транспортные полицейские передали бойцам СВО письма и свечи, изготовленные юными воспитанниками местного социально-реабилитационного центра

Добрая акция, приуроченная Дню народного единства, состоялась на днях в Челябинске. Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте передали в региональный штаб Общероссийского народного фронта важную и полезную посылку для бойцов СВО, подготовленную воспитанниками местного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.