В Челябинске транспортные полицейские передали бойцам СВО письма и свечи, изготовленные юными воспитанниками местного социально-реабилитационного центра

Добрая акция, приуроченная Дню народного единства, состоялась на днях в Челябинске. Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте передали в региональный штаб Общероссийского народного фронта важную и полезную посылку для бойцов СВО, подготовленную воспитанниками местного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
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