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Героизм на передовой: солдат с позывным Хитман спас товарищей, сбив дрон головой

Героизм на передовой: солдат с позывным Хитман спас товарищей, сбив дрон головой

Героизм на передовой: солдат с позывным Хитман спас товарищей, сбив дрон головой Ирина ВальковаНа фоне боёв в районе Авдеевки российский военнослужащий с позывным Хитман совершил настоящий подвиг, спасая своих раненых товарищей.

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