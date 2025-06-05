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Всё о женщинах

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Вечная слава воде: что полезнее — душ или ванна, дерматолог раскрыла правду

Вечная слава воде: что полезнее — душ или ванна, дерматолог раскрыла правду

Выбор между душем и ванной — это не только вопрос привычки или вкуса. Оба способа водных процедур по-своему полезны, но работают на разное: один заряжает, другой — снимает усталость; один экономичен, другой превращается в ритуал ухода за собой.

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