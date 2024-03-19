Госдума приняла закон об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО. Кого это коснется?

Госдума на пленарном заседании в третьем, окончательном чтении приняла закон, закрепляющий механизм освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России (ВС РФ) в период специальной военной операции (СВО).
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