Лавров проводит переговоры с главой МИД Сербии

В Москве проходят переговоры между министрами иностранных дел России и Сербии. Сергей Лавров и Ивица Дачич обсудят широкий спектр вопросов российско-сербского политического и экономического взаимодействия.
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