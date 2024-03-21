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Лавров проводит переговоры с главой МИД Сербии

Лавров проводит переговоры с главой МИД Сербии

В Москве проходят переговоры между министрами иностранных дел России и Сербии. Сергей Лавров и Ивица Дачич обсудят широкий спектр вопросов российско-сербского политического и экономического взаимодействия.

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