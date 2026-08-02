Кубковые счёты и обмены. «Зенит» - «Балтика». Как это было

Fonbet Кубок России. «Путь РПЛ». Группа С, 1-й тур. «Газпром-Арена». 5 августа. 20.45 За последние три года пути «Зенита» и «Балтики» в Кубке России пересекались четырежды, а история их кубкового противостояния началась еще 14 лет назад.