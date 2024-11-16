В Сербии критически высказались о способности Каллас выстроить отношения с Россией

При посредничестве будущей главы Евродипломатии Кайи Каллас отношений Евросоюза с Россией не будет. Так о способности Каллас выстроить отношения с Москвой высказался сербский депутат Драган Станоевич, его слова приводит РИА Новости.
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