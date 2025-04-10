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Царьград

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Россия выловила 1,5 млн тонн рыбы в 2025 году: рост на 64% в открытом океане

Россия выловила 1,5 млн тонн рыбы в 2025 году: рост на 64% в открытом океане

С начала 2025 года Россия выловила 1,5 млн тонн водных биоресурсов, включая 1,268 млн тонн в Дальневосточном бассейне.

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