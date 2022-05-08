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Иммунолог предупредил о возможном всплеске COVID-19 в России

Иммунолог предупредил о возможном всплеске COVID-19 в России

В ближайшие два месяца существует риск роста заболеваемости COVID-19 в России. Об этом заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik .

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