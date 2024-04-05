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Центр обработки данных планируется построить на юге Москвы

Центр обработки данных планируется построить на юге Москвы

Два здания центра обработки данных с сопутствующим объектом появятся в районе Бирюлево Западное. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в столичном Правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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