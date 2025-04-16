Распространенный метод диагностики связали с онкориском

Широкое применение компьютерной томографии (КТ) может привести к росту онкологических заболеваний. Как показало исследование, опубликованное в JAMA Internal Medicine, только КТ, выполненные в США в 2023 году, потенциально связаны с 103 тысячами будущих случаев рака.
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