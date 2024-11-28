До конца следующего года специалисты должны обследовать недострои аэропорта «Омск-Федоровка». На это выделили почти 12 миллионов.
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До конца следующего года специалисты должны обследовать недострои аэропорта «Омск-Федоровка». На это выделили почти 12 миллионов.