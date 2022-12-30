Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...
  • Валентин Воробьев
    Не стоит торопиться. Дюков, притормози!Дюков предложил и...

Канада U20 забила по 11 голов в 2 матчах подряд на МЧМ-2023

Молодежная сборная Канады разгромила Австрию (11:0) в матче группового этапа МЧМ-2023. Ранее канадцы обыграли с крупным счетом Германию (11:2).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх