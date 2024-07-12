Пекин пообещал симметрично ответить США на санкции

Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй в пятницу, 12 июля, заявил, что, если Вашингтон не изменит свой курс, Пекин симметрично ответит на санкции, которые вводит Белый дом под предлогом защиты прав человека, – сообщает ТАСС.