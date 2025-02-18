Sandisk ставит на карту планы по выпуску петабайтных SSD, но пока не раскрывает дату выпуска

На прошлой неделе на Дне инвестора компания Sandisk рассказала о предстоящих твердотельных накопителях UltraQLC емкостью 1 ПБ (1 петабайт), а также о 3D DRAM, которая, по словам Sandisk, еще не скоро появится (в дорожной карте не указана дата).