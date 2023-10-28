Русские силы ПВО перехватили шесть БПЛА над Орловской и Тульской областями

Оборонное ведомство России заявило о перехваченных БПЛА в небе над двумя русскими регионами.Оборонное ведомство Российской Федерации сообщило о том, что системам ПВО удалось уничтожить ночью шесть беспилотников противника, направлявшихся в сторону областей РФ.
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