Русские силы ПВО перехватили шесть БПЛА над Орловской и Тульской областями

Оборонное ведомство России заявило о перехваченных БПЛА в небе над двумя русскими регионами.Оборонное ведомство Российской Федерации сообщило о том, что системам ПВО удалось уничтожить ночью шесть беспилотников противника, направлявшихся в сторону областей РФ.