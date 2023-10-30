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ЦАХАЛ: дополнительные израильские силы вошли в сектор Газа ночью

ЦАХАЛ: дополнительные израильские силы вошли в сектор Газа ночью

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что дополнительные силы Израиля вошли в сектор Газа ночью. Соответствующую информацию в ходе брифинга привёл пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.

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