Вы можете утонуть и в луже: в МЧС рассказали тулякам о том, как обезопасить себя

19 июля на базе на базе Главного управления МЧС России по Тульской области состоялся брифинг, на котором представители ведомства рассказали о принимаемых в этот период на территории мерах обеспечения безопасности.
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