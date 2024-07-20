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Тульские новости

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Вы можете утонуть и в луже: в МЧС рассказали тулякам о том, как обезопасить себя

Вы можете утонуть и в луже: в МЧС рассказали тулякам о том, как обезопасить себя

19 июля на базе на базе Главного управления МЧС России по Тульской области состоялся брифинг, на котором представители ведомства рассказали о принимаемых в этот период на территории мерах обеспечения безопасности.

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