Арабские деньги устремились в Россию. Москва и ОАЭ создают крупнейший мегакластер в Арктике

16K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. ЦБ и Минфин, во главе с либералами, несколько десятилетий убеждали Россию в том, что открытый рынок это панацея и вот-вот западный капитал хлынет на российский рынок.
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