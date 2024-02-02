Добрый Мир
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Добрый Мир

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"Ударим из C-400". Турки ответили на заявление США об Анкаре

"Ударим из C-400". Турки ответили на заявление США об Анкаре

Читатели Haber7 оценили заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что Вашингтон будет рад вернуть Турцию в программу по производству истребителей F-35, если будет решен вопрос с купленными у России системами С-400.

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