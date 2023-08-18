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Тинькофф банк поднимает ставки по вкладам

Тинькофф банк поднимает ставки по вкладам

Вслед за крупнейшими игроками в гонку ставок по вкладам присоединился Тинькофф банк. Доходность стандартных для вкладов сроком с 6 до 11 месяцев без подписок и сервисов выросла на 1 процентный пункт с 6,5 до 7% годовых, а повышенная — с 7,5 до 9%.

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