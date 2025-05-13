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Из-за аварии в Западном канализация хлынула в Шершни

Из-за аварии в Западном канализация хлынула в Шершни

Сети водоотведения в поселке, недавно вошедшем в состав Челябинска, вновь вышли из строя. Как передает корреспондент РИА «Новый День», аварию сегодня, 13 мая, утром обнаружили жители улицы Кристальной, расположенной буквально в паре сотен метров от берега Шершневского водохранилища.

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