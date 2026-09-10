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Царьград

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Politico: Джей Ди Вэнс претендует на пост президента США в 2028

Politico: Джей Ди Вэнс претендует на пост президента США в 2028

На съезде Республиканской партии 10 сентября в Далласе вице-президент Джей Ди Вэнс был поддержан как возможный кандидат на пост 48-го президента США в 2028 году.

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