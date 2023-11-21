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Путин не смог сдержать смеха: аналитики рассказали о грандиозном провале США из-за хитрости России с нефтью

Путин не смог сдержать смеха: аналитики рассказали о грандиозном провале США из-за хитрости России с нефтью

Американские аналитики полагают, что Россия намерена продавать энергоресурсы за твердые валюты, а не за доллары, и активно наращивает золотые резервы, чтобы иметь возможность принимать золото в оплату за нефть и газ.

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