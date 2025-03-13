Трамп назвал ситуацию на Украине войной НАТО против РФ

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме высказал мнение о том, что текущие военные действия на Украине можно рассматривать как конфликт НАТО против России.
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