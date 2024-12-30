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Царьград

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Медведчук: 2024 - год краха западной гегемонии и провалов Зеленского

Медведчук: 2024 - год краха западной гегемонии и провалов Зеленского

Виктор Медведчук заявил, что 2024 год стал провальным для Зеленского, потерявшего легитимность и втянутого в коррупционные скандалы.

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