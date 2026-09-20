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Россию захлестнула эпидемия храпа: что сделать, чтобы не умереть во сне

Россию захлестнула эпидемия храпа: что сделать, чтобы не умереть во сне

В России эпидемия храпа, причём наблюдается этот синдром не только у мужчин. Есть данные, что за последнее время почти на треть увеличилось число женщин и даже детей, страдающих от храпа.

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