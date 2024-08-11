Пушков: Баху действительно пора уходить с поста главы МОК

По словам сенатора, Бах запомнится многочисленными скандалами.фото: twitter.com/Alexey_Pushkov--> Президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху действительно пора покинуть свой пост, заявил сенатор Алексей Пушков.
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