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Пушков: Баху действительно пора уходить с поста главы МОК

Пушков: Баху действительно пора уходить с поста главы МОК

По словам сенатора, Бах запомнится многочисленными скандалами.фото: twitter.com/Alexey_Pushkov--> Президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху действительно пора покинуть свой пост, заявил сенатор Алексей Пушков.

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