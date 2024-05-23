Российскаяя ФСБ раскрыла секретные документы о преступлениях солдат США и Франции в 1945 году Ирина ОрлонскаяВ результате расследования, проведенного Федеральной службой безопасности (ФСБ), были рассекречены документы, свидетельствующие о бесчинствах военных США и Франции в Берлине в 1945 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Армия России заманила ВСУ в смертельный капкан на Харьковском направлении
- Почти тонна взрывчатки разметала склады ВСУ в Одессе, а в Часовом Яре ВС РФ ломают хребет спецназу ГУР: Карта специальной военной операции на Украине на 18 мая 2024 года
- Российская бомба уничтожила украинский штаб: Карта специальной военной операции на Украине на 21 мая 2024 года
Свежие комментарии