Российскаяя ФСБ раскрыла секретные документы о преступлениях солдат США и Франции в 1945 году Ирина ОрлонскаяВ результате расследования, проведенного Федеральной службой безопасности (ФСБ), были рассекречены документы, свидетельствующие о бесчинствах военных США и Франции в Берлине в 1945 году.