Перспективный шлем NGFWH для ВВС США проходит испытания

Один из шлемов NGFWH опытной партии В течение нескольких последних десятилетий пилоты боевой авиации ВВС США используют летные защитные шлемы типа HGU-55/P.
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