Представлен чайник Xiaomi с технологией шумоподавления

Компания Xiaomi представила новый электрический чайник Mijia Constant Temperature Electric Kettle P1 Light Edition, который позволяет поддерживать постоянную температуру, получил цифровой дисплей и другие функции.
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