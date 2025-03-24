12-летний сын Плющенко устроил разборки на Мальдивах: «Вы че, издеваетесь?! Я приехал сюда, чтобы еще отдыхать!»

12-летний фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпионата по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, устроил разборки с родителями на Мальдивах, где они в настоящее время отдыхают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии