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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Apple обогнала Nvidia и стала самой дорогостоящей компанией в мире

Apple обогнала Nvidia и стала самой дорогостоящей компанией в мире

Apple вышла на первое место по капитализации в мире, обогнав Nvidia. Она считалась отстающей в ИИ-гонке, но теперь рынок обращает внимание на то, что Apple не так подвержена связанным с развитием новой технологии рискам, как ее конкуренты, и видит в ней стабильную компанию .

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