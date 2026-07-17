Apple обогнала Nvidia и стала самой дорогостоящей компанией в мире

Apple вышла на первое место по капитализации в мире, обогнав Nvidia. Она считалась отстающей в ИИ-гонке, но теперь рынок обращает внимание на то, что Apple не так подвержена связанным с развитием новой технологии рискам, как ее конкуренты, и видит в ней стабильную компанию .