Теория «черных лебедей»: в Дании назвали следующего президента США

Следующим президентом США станет, барабанная дробь, Роберт Кенеди-младший. Такой неожиданный выбор между Трампом и Байденом предрекают аналитики датского Saxo Bank, которые по традиции в декабре выпускают треш-прогноз на Новый год.
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