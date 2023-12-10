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Пятый канал

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Теория «черных лебедей»: в Дании назвали следующего президента США

Теория «черных лебедей»: в Дании назвали следующего президента США

Следующим президентом США станет, барабанная дробь, Роберт Кенеди-младший. Такой неожиданный выбор между Трампом и Байденом предрекают аналитики датского Saxo Bank, которые по традиции в декабре выпускают треш-прогноз на Новый год.

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