🥵 Җәйге эсседә кешеләр йокысызлыктан интег

🥵 Җәйге эсседә кешеләр йокысызлыктан интегә. Кондиционер булмаган очракта да моны хәл итүнең берничә ысулы бар.
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🥵 Җәйге эсседә кешеләр йокысызлыктан интегә. Кондиционер булмаган очракта да моны хәл итүнең берничә ысулы бар.